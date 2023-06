Crédit: Wikimedia Commons by Harald Krichel

Ce week-end, lors de sa performance au MetLife Stadium à New York, Ed Sheeran a joué devant une foule de près de 89 000 personnes, établissant ainsi un nouveau record de fréquentation pour un concert donné dans ce stade.

Sur Instagram, il exprime sa fierté d'avoir donné son plus grand concert aux États-Unis et d'avoir battu le record de ventes de billets au MetLife. Il se souvient de son premier concert au Mercury Lounge en 2012, devant seulement 130 personnes, et depuis lors, il réalise son rêve.