Dans une interview disponible sur Youtube, Ed Sheeran a dévoilé s’être débarrassé d’un objet qui lui pourrissait plus la vie qu’autre chose. Il s’agit du téléphone. Depuis 2015 il n’a plus de téléphone et se sent très heureux comme ça. De temps en temps il utilise un ordinateur pour répondre à ses mails mais ça s'arrête là.