L’interprète de "Shape Of You" a révélé qu’il tournait un documentaire qui portera sur sa vie et sa carrière. Le chanteur a envie de se dévoiler un peu plus, d’en dire plus sur sa vie d’artiste et sur sa vie privée.. Tout en gardant un bon équilibre entre les 2.

Ce documentaire portera en partie sur sa tournée "Mathematics" . Nous aurons aussi un aperçu de sa famille, sa femme et ses enfants, qui l’ont suivi tout au long de la tournée.

Pour le moment, aucune date de sortie n’a été communiquée.