Le chanteur britannique a fait équipe avec Philip Barantini, réalisateur de la série Adolescence, série aux 8 Emmy Awards, pour une émission spéciale de Netflix intitulée One Shot With Ed Sheeran. Un programme expérimental et musical dans lequel il surprend les passants en jouant ses chansons dans différents lieux à New York. Des prestations sur les trottoirs animés et dans les rames de métro aux interactions intimes avec les fans et les passants.

Le programme sera disponible le 21 novembre sur Netflix.