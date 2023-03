Et cette profession est celle des journalistes! précisément les journalistes qui annoncent, critiquent et commentent les albums musicaux et les concerts. La star britannique constate que désormais, à l’heure du streaming, quand chacun a toutes les musiques à sa portée, il n’a plus besoin d’être guidé dans ses choix : écouter suffirait.

Il invite son public à se faire sa propre idée sur la musique. Estimant donc que les critiques musicaux sont devenus inutiles !

Forcément ce discours ne plaît pas à tout le monde. Certains internautes se sont permis de rappeler à Ed Sheeran que les critiques musicaux ont aussi pour vocation de mettre en avant les artistes encore inconnus du public.