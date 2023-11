Crédit: Wikimedia Commons by Harald Krichel

Le chanteur a pris la décision de mettre une partie de sa garde-robe aux enchères. Au total, 445 de ses vêtements seront proposés, avec pour objectif de soutenir une association dédiée à l'aide aux familles dans le besoin, une cause à laquelle il est lui-même très attaché en tant qu'ambassadeur.

Cette vente offrira aux plus fervents admirateurs l'opportunité d'acquérir des pulls, pantalons, chemises, casquettes, et bien plus encore ! Une mention spéciale : des sous-vêtements, dont des caleçons du chanteur, seront également mis en vente.

Cet événement se déroulera en deux temps : une première partie aura lieu dimanche sur eBay, tandis qu'une autre série de vêtements sera mise aux enchères le 3 décembre.