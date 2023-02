Crédit: Wikimedia Commons by Harald Krichel

C’est ce qu’il dit lui même, et son rêve est de créer le ketchup des sauces piquantes ! Ed Sheeran présente donc sa marque, Tingly Ted’s, une gamme composée de deux sauces conçues à partir de jalapeño rouges, de poivrons ainsi que d’un mélange d’herbes et d’épices.Ces sauces s’accordent apparemment avec tous les plats. Ce ketchup piquant sera vendu au prix de 6,80€ et vous pouvez déjà le précommander sur le site “Tinglyteds.co.uk”