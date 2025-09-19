Eldorado - Tibo Buat
Trouver l’Eldorado sans parler ni espagnol, ni anglais et sans argent, est-ce possible ? Tibo a quitté ses Ardennes natales pour se lancer dans cette quête. L’Eldorado, ce pays chimérique où l’on a tout en abondance, où la vie est facile, ayant trouvé ses origines avec les conquistadores du 16è siècle, revêt aujourd’hui la forme d’un idéal. 62 000 km, 4 continents, 3 maladies tropicales et 10 ans plus tard, il est de retour pour partager son aventure, ses rencontres… et sa malchance. Une heure de voyage et de rires, comme au cinéma, mais en vrai. Plein : 15€ | Réduit : 12€ | Moins de 17 ans : 10€
68600 Vogelgrun
du 18 avril 2026 à 20h00
au 18 avril 2026 à 21h00
