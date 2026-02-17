Élection de la Reine des Jonquilles à Mittlach
Le printemps s’annonce à Mittlach… et avec lui, l’élégante et attendue Élection de la Reine des Jonquilles ! L’association Le Carrosse d’Or de Mittlach vous invite à vivre une soirée de gala exceptionnelle, placée sous le signe de la grâce, de la convivialité et de la tradition. Rendez-vous le samedi 14 mars 2026 à partir de 20h à la Salle des fêtes de Mittlach pour découvrir celle qui portera fièrement les couleurs du village et des jonquilles. Une soirée festive et pleine d’émotion Dans une ambiance scintillante et chaleureuse, les candidates défileront pour tenter de décrocher la couronne tant convoitée. La soirée sera animée par l’orchestre Santa Esmeralda, qui accompagnera l’événement et fera vibrer le public tout au long de la soirée. Musique, émotions et surprises viendront sublimer cette soirée incontournable du calendrier printanier. Buvette et petite restauration Profitez tout au long de la soirée d’une buvette et d’un espace de petite restauration, pour partager un moment convivial entre amis ou en famille. Une soirée festive et solidaire L’entrée est fixée à 10 €, dont 1 € sera reversé à l’association Life Pink afin de soutenir la lutte contre les cancers. En participant à cette soirée, vous contribuez à une belle cause tout en partageant un moment unique. L’Élection de la Reine des Jonquilles est bien plus qu’un événement : c’est un temps fort de la vie du village, un moment de partage et de fierté locale qui annonce le retour des beaux jours. Notez la date et venez nombreux soutenir les candidates le 14 mars 2026 à Mittlach ! Faisons rayonner ensemble cette magnifique soirée printanière.
Lieu
68380 MITTLACH
Date
du 14 mars 2026 à 20h00
au 15 mars 2026 à 3h00