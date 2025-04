Bien qu’elle se soit mise en retrait depuis la fin de la saison 19 en 2022, l’interprète de Meredith Grey dans “Grey’s Anatomy” n’a absolument pas l’intention de quitter la série qui a fait d’elle une star mondiale.

Et elle se montre très honnête : la raison est financière. "Si je quittais complètement la série, tout le monde se ferait de l'argent en exploitant le travail que j'ai accompli au cours des vingt dernières années.” Or la série continue de rapporter bcp d’argent : Grey’s Anatomy a été regardée plus d'un milliard de fois en streaming en 2024.

Elle ajoute qd même que d'un point de vue émotionnel, la série compte pour tellement de monde et qu’elle veut être reconnaissante envers la série.