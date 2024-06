Le patron de Tesla et sa compagne Shivon Zilis ont accueilli leur troisième enfant. On ne connait ni le nom ni le sexe de l’enfant mais il se porte bien , la maman aussi. Précisons que le bébé est né, visiblement, il y a quelqques mois mais Elon Musk ne l’a annoncé qu'il y a quelques jours. Et si personne n’était au courant, le milliardaire de 52 ans nie avoir souhaité garder secrète la naissance de cet enfant.

A noter que s’il s’agit du troisième enfant du couple (ils sont déjà parents de jumeaux), c’est en réalité le 12e enfant d’Elon Musk !