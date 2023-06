Mercredi, Elton John s'est produit en concert à Paris, et il en donnera encore deux autres les 27 et 28 juin avant de terminer sa tournée à Stockholm le 8 juillet. Avec des recettes qui devraient dépasser les 900 millions de dollars, Elton John deviendrait l'artiste ayant réalisé la tournée la plus lucrative au monde. Pour information, le prix des billets pour assister à sa dernière représentation à Paris variait entre 67,50 et 315 euros. D'ailleurs, la plupart de ses concerts affichent complet. En termes de nombre de billets vendus, Ed Sheeran est actuellement en tête devant son compatriote. Sa tournée "Divide Tour" avait permis de vendre près de 9 millions de billets, contre 5,3 millions pour Elton John.