Eminem s'engage dans un nouveau projet excitant. Le célèbre rappeur de Détroit va collaborer à la production d'un documentaire portant sur les "Stans". Ce terme désigne les fans les plus fervents des artistes et a émergé suite à la sortie du clip "Stan" d'Eminem en 2000.

Ce documentaire constituera une étude approfondie de la relation entre les fans les plus dévoués et l'artiste lui-même, en l'occurrence Eminem. Prévu pour voir le jour d'ici la fin de l'année, ce projet promet d'explorer les dynamiques complexes qui existent entre les admirateurs les plus passionnés et leurs idoles.