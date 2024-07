Plus que neuf jours de patience. Eminem avait déjà révélé que son douzième album studio sortirait cet été. Il en dévoile maintenant la date exacte : *The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)* sera disponible le vendredi 12 juillet prochain. Le rappeur a fait l'annonce avec une vidéo mêlant humour et épouvante.

Rappelons que le dernier album d'Eminem, *Music to Be Murdered By*, sorti en 2020, avait remporté un grand succès.