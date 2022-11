A tout juste 50 ans, Eminem est officiellement entré au Rock and Roll Hall of Fame lors d'une cérémonie célébrée samedi à Los Angeles. Le rock and roll hall of fame, c’est le panthéon américain du rock et de la musique populaire. Eminem est resté fidèle à son style provocateur. C’est Dr Dre qui était chargé d’introniser le rappeur. Il lui a logiquement demandé ce qu’il souhaitait qu’il dise de lui ! Réponse d’Eminem : je veux qu’on dise que j’ai un gros pénis !Le message est passé… Eminem s’est tout de même dit honoré de cette distinction.