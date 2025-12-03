Eminem et sa fille Hailie ont réglé environ 700 000 dollars de dettes de cantines dans 103 établissements scolaires américains. Un geste qui permet à des milliers d’élèves de ne plus craindre de passer la journée le ventre vide. Une initiative qui permet d’améliorer réellement le quotidien de nombreuses familles.

Eminem n’est pas la première star à mettre la main à la poche pour des enfants. En 2024, Kendrick Lamar et son épouse Whitney Alford ont réglé 347 000 $ de dettes de cantine scolaire dans 103 écoles américaines.