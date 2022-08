Retour sur cette initiative du côté des agences Pôle Emploi du Haut-Rhin :« 68 h chrono ! » Chaque mois depuis plus d’un an, les 8 agences haut-rhinoises lancent ce dispositif spécial. Concrètement, “68H chrono” s’adresse à tous les demandeurs d’emploi du département. Le but est de les mettre en relation avec un secteur économique à fort besoin de recrutement et en tension. En clair un secteur dans lequel l'offre d'emploi est supérieure au nombre de demandeurs d'emploi.

En ce mois d'août, ce sont les métiers de l'agriculture et de la naturalité qui sont au centre du dispositif. Dans ce secteur, entre juin 2021 et juin 2022, ce sont 1 435 offres d’emploi qui ont été proposées. 80% des postes sont accessibles à tous candidats.

Tout au long de cette semaine, les 8 agences de Pôle emploi Haut-Rhin proposeront des actions concrètes : des recrutements directs mais aussi des rencontres avec des professionnels.

Par exemple :

Mardi 23/08 :

Visite des jardins de Wesserling, découverte des métiers d'entretien d'espaces verts et maraîchage

Intervention de Terra Alter EST (légumerie d'insertion) dans le cadre d’un pack de remobilisation. Information sur l'Insertion par l’Activité Economique (IAE) et les métiers de la structure.

Recrutement Aide paysagiste / Ouvrier d'entretien des espaces verts (h/f) pour OCITO PROPRETE et PAYSAGES ILLZACH

Mercredi 24/08 :

Recrutement de vendangeurs et pour des postes de tractoristes - Colmar Europe

Jeudi 25/08 :

Accueil des demandeurs d'emploi, conseillers et partenaires dans les locaux de l'Association des viticulteurs d'Alsace > Dégustation de raisins, vins, témoignages de salariés, parcours à pied pour découverte d'une vigne à proximité.

Visite des domaines Schlumberger, découverte des métiers en lien avec la production viticole et sa gestion.

Découverte du métier de paysagiste chez l'employeur

Pour profiter de ces opérations, il faut donc être demandeur d’emploi, inscrit à pôle emploi. Si c’est votre cas, et si cela vous intéresse, contactez votre agence pôle emploi.