Depuis ce samedi, CIné Cool est en cours avec toujours le même principe : des séances à prix réduits ( 4 euros 50) , peu importe le film, peu importe le jour. Alors précisons que Ciné Cool n’a pas une envergure nationale, c’est une spécificité de la région Grand Est. Ciné cool est organisé uniquement dans les salles de Lorraine, Champagne Ardenne mais aussi chez nous en Alsace. Pour vous donner une représentation chiffrée de l'événement : 68 cinémas de la région participent à l'opération soit 10.000 séances au total et 350 écrans.

Bien sûr, cette édition 2021 de Ciné Cool revêt une importance toute particulière pour les professionnels. Ils espèrent pouvoir relancer une fréquentation touchée par l'instauration du pass sanitaire. L'idée, c'est de faire revenir le public, qu'il reprenne l'habitude de revenir au cinéma pour ensuite avoir des mois de septembre octobre novembre plus fort.

Mais bon avant de se projeter si loin, souhaitons d'abord pleine réussite à Ciné Cool. Les responsables de l'opération espèrent déjà faire aussi bien que l'an dernier. L’opération avait attiré 250.000 spectateurs environ.

Ciné cool est en cours depuis samedi et s’achèvera samedi 28 août. 7 cinés du Haut-Rhin participent à l’opération : la passerelle à Rixheim, Les cinémas palace de Mulhouse et Altkirch. LA coupole de st louis; le florival de guebwiller, le cgr de colmar et la salle gérard Philippe de Wittenheim.

Pour retrouver toutes les informations, RDV sur www.cine-cool.com

( Pass sanitaire obligatoire )