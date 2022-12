Il faut désormais l’appeler Redcar. Mais au-delà d’un changement de nom de scène, c’est toute une nouvelle incarnation que Redcar, ex Christine and the queen propose.

Une évolution tant artistique que personnelle, puisque Redcar a entamé une transition et se genre au masculin. Le déclic a eu lieu au décès de sa mère en 2019. Une maman qu’elle voulait protéger mais à présent elle se sent libre d’amorcer cette transition.