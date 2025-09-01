Ce week end, à Aix-en-Provence, le magicien Eric Antoine et la présentatrice météo Gennifer Demey se sont dit oui. Une cérémonie pleine d'émotion à laquelle a assisté Karine Le Marchand. Eric Antoine et Gennifer Demey se sont rencontrés il y a trois ans lors de l’enregistrement d’une météo un peu spéciale réalisée à l'occasion du lancement de la nouvelle saison de l’émission «Lego Masters».

On leur souhaite beaucoup de bonheur !