Europa-Park va s'agrandir ! Le célèbre parc d'attractions allemand travaille actuellement sur une toute nouvelle zone thématique, un nouveau quartier consacré à la Croatie. Pour l'heure, il y a peu de détails sur le contenu de cette nouvelle zone. Mais une info a immédiatement agité les fans du parc d'attractions : la création d’un nouveau coaster !

Dans les mois à venir, l’un des grand-huit les plus modernes et les plus spectaculaires d’Europe verra le jour. Son nom de projet Voltron Coaster. On commence à en savoir plus. Un premier dessin de coupe et quelques plans ont été publiés sur les réseaux sociaux et quelques détails ont été précisés.

Ce sera un grand-huit de type BigDipper, développé par l'entreprise familiale Mack Rides. Le parcours de Voltron Coaster sera d'une longueur de 1600 mètres et de 32 mètres de haut. Le manège sera encore plus vif, encore plus dynamique avec des virages serrés… Du spectaculaire !

Ouverture du nouveau quartier et du nouveau coaster courant 2023. Il va encore falloir patienter un peu avant de tester ces nouvelles sensations fortes !