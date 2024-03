L'actrice Eva Longoria a été récipiendaire du Bezos Courage and Civility Award, un prestigieux prix décerné par Jeff Bezos en reconnaissance de ses actions caritatives. Cette distinction met en lumière son engagement dans les domaines de l'éducation et de l'aide à l’entrepreneuriat au sein des communautés latino-américaines. Pour sa contribution exceptionnelle, elle se voit attribuer une récompense de 50 millions de dollars. Eva Longoria a fondé la Fondation Eva Longoria, témoignant ainsi de son engagement durable envers le bien-être et le progrès des autres.