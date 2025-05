La star de la série culte Desperate Housewives,qui s’est plusieurs fois essayée à la réalisation pour le grand et le petit écran, va de nouveau enfiler sa casquette de réalisatrice pour une comédie Netflix intitulée The Fifth Wheel, avec la star des Kardashian en tête d’affiche. Cette dernière sera aussi à la production.

Les détails de l’histoire de The Fifth Wheel restent cependant encore un secret