Eveil nous emmène dans un monde magique où l’on peut raconter une histoire sans mots. S’éveiller avec un sourire amusant sur nos visages, tandis que nos rêves colorient le monde grisâtre. Un voyage poétique sans paroles, entre mime et clown, entre cirque aérien et musique, écrit pour une corde, deux personnages et plusieurs fées… Une création des jeunes artistes de la compagnie Ladder Art Company, un groupe émergent de Hongrie. Avec humour, poésie et introspection, ce spectacle interprète la dualité du genre humain. Un rêve à vivre en famille. Plein : 15€ | Réduit : 12€ | Moins de 17 ans : 10€
68600 Vogelgrun
du 28 mars 2026 à 20h00
au 28 mars 2026 à 21h15
