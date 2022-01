Europa park s'apprête à refermer un chapitre de son histoire. La famille Mack, propriétaire des lieux, annonce via internet la fin d’activité pour 3 manèges emblématiques. Il s’agit du Radeau de la Jungle, du vol d'Icare et du Dôme du Temps du rêve.

Alors le Radeau de la Jungle est l’une des plus anciennes attractions du parc de loisir situé à Rust. Ouverte depuis 1978, elle proposait aux visiteurs de naviguer sur des radeaux pour découvrir des animaux. Vous l’avez sûrement déjà essayé.

Le Vol d’Icare est un manège qui offre un vol tout en douceur dans de petites Montgolfières. Le Vol d’Icare a été inauguré en 1996.

Quant au Dôme du Temps du Rêve, ouvert en 2015, c’est une expérience à 360 degrés sous une cloche de plongée pour découvrir les fonds marins. Le public fait face à un écran panoramique.

En Alsace, on connaît bien la direction d’Europa Park. On se doute que les propriétaires nous concoctent des nouveautés pour compenser . Et c’est confirmé ! Mickael Mack, le gérant du parc d'attractions, assure que ces 3 attractions laisseront place à de futures aventures passionnantes mais pour l’instant nous n’en savons pas plus. Le mystère reste entier et ce mystère sera entretenu encore un petit moment. Peut-être que c’est tout un nouvel univers qui sera créé à la place ?! On ne sait pas trop mais avec Europa Park on sait que tout est possible et que quoiqu’il arrive, ça s’annonce grandiose !

Pour profiter de ces attractions, le Radeau de la Jungle, le vol d'Icare et le Dôme du Temps du rêve, vous n’avez plus que quelques jours. Ces manèges cesseront de fonctionner à partir du dimanche 9 janvier.

On vous rappelle que pour accéder à Europa Park, il faut être vacciné mais aussi présenter un test PCR ou antigénique négatif (la règle des 2G). Si vous venez de guérir du covid, certificat vaccination + attestation de guérison vous permettent d’échapper à la présentation d’un test de dépistage négatif.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site https://www.europapark.de/fr/actualites