Voilà une information qui malheureusement devient de plus en plus fréquente : La fermeture de service d’urgence. Faute de personnel soignant, et particulièrement de médecin urgentiste, plusieurs hôpitaux de France sont contraints d’annoncer la fermeture de leur service d’urgence pour des période données. Le Haut-Rhin n’échappe pas à cette tendance.

Pour ce mois d'août, ce sont les urgences de St-Louis qui annoncent plusieurs jours de fermeture du service faute de médecin urgentiste.

Le service ludovicien sera fermé :

Du mardi 09 août 8H30 au mercredi 10 août 8H30

Du jeudi 11 août 8H30 au vendredi 12 août 8H30

Du dimanche 14 août 8H30 au lundi 15 août 8H30

Du lundi 22 août 8H30 au mardi 23 août 8H30

La nuit du mardi 23 août 20H30 au mercredi 24 août 8H30

La nuit du mercredi 24 août 20H30 au jeudi 25 août 8H30.

Du dimanche 28 août 8H30 au lundi 29 août 8H30.

Les derniers patients seront admis une heure avant la fermeture.

Fermeture également des urgences de l’hôpital de Guebwiller jusqu’au lundi 15 août. Du côté d’Altkirch, le service ne fonctionne plus en nocturne en cette période estivale. A chaque fois, à cause d’une pénurie de soignants.

En cas d’urgence médicale, il est recommandé d’appeler le SAMU en composant le 15. Les médecins régulateurs orienteront les patients vers les services adaptés.