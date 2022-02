C’est le coup d’envoi en ce jeudi 03 février de Fest’impro. “Fest” pour festival, “Impro” pour improvisation. Nous parlons donc d‘un festival de théâtre d’improvisation. Ou plutôt LE festival d’improvisation. En 16 années d’existence, cet événement a su s'imposer pour devenir un incontournable pour les amateurs de la discipline.

Si le théâtre d'improvisation voit sa notoriété et sa popularité grandir au fil du temps, on a quand même eu envie d’avoir quelques explications sur le théâtre d’improvisation. En quoi diffère-t-il du théâtre plus “ classique” ? Arnaud Ginther président de la troupe d’impro de St-Louis Athila, nous donne des explications : “On n’apprend pas de texte, on fait du théâtre d' improvisation ! C’est à dire qu’on se lance sur des thèmes qui sont donnés et on a quelques secondes pour se préparer. Puis on se lance sur scène pour improviser une histoire face au public.

J’aime bien dire que dans le cadre de l'improvisation on est à la fois comédien, metteur en scène, auteur… on doit compléter toutes ces facettes du spectacle vivant”

Durant 4 jours, Fest’impro propose à chacun de venir admirer le travail des comédiens d'impro sur scène. Des Comédiens de St-Louis mais aussi ceux d’autres troupes : “La base c' est qu’on invite des ligues d' ailleurs : de France, parfois aussi de Belgique, de Suisse même du Québec. On se rencontre pendant ces 4 jours de festival. A côté de ça, cette année, on va aussi proposer des concepts d' impro. L' idée est de proposer une autre vision de ce qu' est le théâtre d' improvisation au public.” précise Arnaud Ginther. Cette année, le stroupes de Lilles et St-Etienne seront présentes

A la fin de chaque match, le public aura la charge de désigner l’équipe gagnante et comme le rappelle le président d’ATHILA, pas besoin d'être un spécialiste de l’impro pour voter. “C’est complètement personnel, c’est le ressenti de chacun. Certains auront préféré une histoire plutôt qu’une autre … et vraiment c' est au ressenti personnel.”

Le 16eme Fest’impro débute ce jeudi 03 février et s’achèvera dimanche 06 février. RDV au Forum de St-Louis pour découvrir l’intégralité de leur programmation :

Jeudi 03/02 :

14h PR. Strogonoff ( séance scolaire)

20h : Match d’impro Athila - Infiltrés ( CARTON) 5 euros

Vendredi 04/02 :

10h PR. Strogonoff ( séance scolaire)

14h PR. Strogonoff ( séance scolaire)

20h : Match d’impro Lila ( Lille) - Athila Tarif Plein : 10 € / Tarif Réduit : 8 €

22h : Concept d’impro proposé par la Lisa ( St-Etienne) Tarif Plein : 10 € / Tarif Réduit : 8 €

Samedi 05/02 :

16h PR. Strogonoff (tout public)Tarif : 7 euros

20h : Match d’impro Lisa ( St-Etienne ) - Athila Tarif Plein : 10 € / Tarif Réduit : 8 €

22h : Concept d’impro proposé par la Lila ( Lille) Tarif Plein : 10 € / Tarif Réduit : 8 €

Dimanche 06/02 :

20h : Match d’impro Lisa ( St-Etienne ) - Lila ( Lille) Tarif Plein : 10 € / Tarif Réduit : 8 €

22h : Concept d’impro proposé par ATHILA ( St-Louis) Tarif Plein : 10 € / Tarif Réduit : 8 €

Pass 3 jours : Tarif Plein : 25 € / Tarif Réduit : 20 €

Réductions : Étudiants, chômeurs, -10 ans

Billets dispo sur helloasso.com