Festival Ecoutons nos Racines
Festival Ecoutons NOS racines 2026 organisé par l'association La Nature au Coeur du 13 au 22 mars 2026 Cette 2ᵉ édition se tiendra du 13 au 22 mars 2026, à l’occasion des Journées Internationales des Forêts. Ce festival est né grâce à des rencontres, des synchronicités et d’une envie simple et essentielle : Redonner à la nature la place centrale qu’elle mérite dans nos vies. À travers cette initiative, l’association souhaite inviter chacun à ressentir, comprendre et reconnaître le lien profond – et indissociable – qui unit l’être humain au vivant. Pour toucher le public au-delà des mots, Écoutons nos Racines propose une diversité d’expériences sensibles et immersives : • Projections de films documentaires • Expositions et diaporamas • Conférence • Concerts • Bains de forêt • Animations nature • Spectacle • Ateliers et rencontres Des événements pendant une dizaine de jours, un programme riche et accessible à tous les âges, dans différents lieux à l’alentour de Guebwiller. (Buhl, Soultz, Issenheim, Guebwiller, les forêts de Soultzmatt et Jungholtz) Et cela grâce à vous ! Découvrez tout le programme, les lieux, horaires et modalités diverses sur notre joli site www.lanatureaucoeur.fr
Lieu
68530 Guebwiller
Date
du 13 mars 2026 à 0h00
au 22 mars 2026 à 0h00
Organisateur