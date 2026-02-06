Fête des greffons
Fête des greffons 10h00 à 16h00 Distribution gratuite de greffons - plusieurs centaines de variétés, locales ou anciennes (pommes, cerises, poires, prunes, kakis...) Démonstrations de greffage et vente de scions prêts à planter Présence d’un rémouleur pour affuter vos sécateurs, couteaux… n'hesitez pas à venir avec vos couteaux de cuisine ou votre matériel de jardinage. Vous pourrez acheter du miel de producteurs locaux. Conseil arboricole fourni par les moniteurs formateurs / Vente de matériel arboricole /Vente de livres et de fascicules d’arboriculture Organisé par la Fédération des Arboriculteurs du Haut-Rhin, avec la participation des associations de Guebwiller, Reiningue et Riedisheim.
Lieu
68190 Ungersheim
Date
du 29 mars 2026 à 10h00
au 29 mars 2026 à 16h00