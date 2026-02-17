Fête des Jonquilles - Mittlach
Le printemps s’installe à Mittlach… et avec lui, l’incontournable Fête des Jonquilles ! L’association Le Carrosse d’Or de Mittlach vous donne rendez-vous le dimanche 12 avril pour une journée festive, haute en couleurs et en convivialité. Tous les deux ans, le village se transforme en un véritable décor floral à l’occasion de son corso fleuri, entièrement réalisé en jonquilles. Un spectacle unique qui célèbre le retour des beaux jours, la créativité et l’engagement des bénévoles. À 15h, le défilé s’élancera depuis la ferme EARL du Rothenbach pour traverser le village dans une ambiance joyeuse et rythmée, portée par la musique et les chars fleuris. Tout au long de la journée, profitez d’un petit marché au cœur du village, mettant à l’honneur les producteurs et artisans locaux, ainsi que de plusieurs buvettes et points de restauration répartis sur le parcours pour satisfaire toutes les envies. La Fête des Jonquilles, c’est un moment de partage, de tradition et de fête, à vivre en famille ou entre amis. Une journée qui fait battre le cœur de Mittlach et annonce le printemps comme il se doit. Notez la date et venez célébrer avec nous la Fête des Jonquilles à Mittlach le 12 avril. Nous vous attendons nombreux pour faire fleurir cette belle journée ! L'entrée est de 5€, dont 1€ sera reversé à Life Pink pour soutenir la lutte contre les cancers.
