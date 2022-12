La bataille judiciaire est terminée pour la chanteuse. Taylor Swift était en procès depuis des années pour une affaire de plagiat concernant son tube planétaire "Shake It Off". Le groupe 3LW l’accusait d’avoir copié les paroles de l’une de ses chansons. Finalement la popstar américaine a obtenu gain de cause : les poursuites ont été abandonnées. Précisions quand même qu’il y a eu un accord entre les deux parties. Les détails de l’accord n’ont pas été dévoilés.