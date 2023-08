Ce sont des débuts plus que prometteurs pour cette édition 2023 du festival de la foire aux vins de Colmar. En 5 jours d’ouverture, à mi-parcours, 132 000 personnes se sont déjà pressées dans les allées de la foire. Cela représente une hausse de 22% par rapport à l’année dernière. C’est même mieux qu’en 2019, année de référence, où 125 000 personnes avaient été comptabilisées au bout de 5 jours de manifestation.

Pour expliquer ces bons chiffres, plusieurs explications possibles. L'absence de canicule d’abord. La météo est plus clémente que l’année dernière ce qui permet aux familles de revenir en nombre aussi bien le matin que l'après-midi. Le changement de date semble aussi avoir boosté la fréquentation. Le chevauchement entre juillet et août a permis d'avoir une palette plus large avec des juilletistes et les aoûtiens.

Une réussite qui satisfait particulièrement les exposants.

La hausse de la fréquentation satisfait tout le monde mais tout particulièrement les exposants présents. Les 350 exposants évoquent un travail soutenu mais productif avec de nombreuses commandes. Et ce n’est pas fini ! Le festival de la foire aux vins de Colmar continue jusqu’à ce dimanche soir. Et le second week-end est traditionnellement meilleur que le premier.

A noter qu’il reste encore quelques beaux concerts dans la coquille, à l'occasion du festival :

Louise Attaque et Izïa ce soir (complet)

Shaka Ponk et Matmatah vendredi (complet)

Aldebert samedi après midi et la Nuit Blanche samedi soir.

Kev Adams, Geremy Credeville et Hakim Jemili qui concluront dimanche soir

