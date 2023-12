Une jeune femme distinguée a été identifiée en la personne de Jenna Ortega, une actrice américaine âgée seulement de 21 ans. Pour les professionnels, elle représente l'un des plus grands talents de la prochaine génération, saluant notamment ses brillantes interprétations dans des films tels que Scream, la série Mercredi, ainsi que dans son rôle plus jeune dans Jane the Virgin.