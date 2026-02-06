Léa est finaliste de la Star Academy. Elle sera face à Ambre ce samedi soir sur TF1 pour l agrnde finale ! Et Léa d’origine suisse peut bénéficier du soutien de ses compatriotes.

Rappelons d’abord qu’en raison de la réglementation de TF, les suisses , tout comme les belges ne peuvent pas voter pour leur candidat préféré. Les appels et SMS pour voter étant réservés à la France Mais pas de quoi arrêter les fans suisses de la chanteuse de 22 ans. Sur les réseaux sociaux deux d'entre elles, Laurine et Jessica, ont ainsi mis en place un système de cagnotte pour pouvoir malgré tout soutenir leur candidate préférée. Le principe: les téléspectateurs suisses versent sur cette cagnotte le montant de leur choix correspondant au nombre de votes qu'ils souhaitent attribuer à Léa. Une fois l'argent récolté, des téléspectateurs français sont alors missionnés pour voter à leur place puis se remboursent à l'aide de la cagnotte.

Cette cagnotte dépasse à ce jour les 70 000 euros..