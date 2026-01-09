Forum Emploi à 'Ensisheim
Vous recherchez un emploi, un stage dans les secteurs de Guebwiller, Ensisheim ou Mulhouse ? Venez à la rencontre des entreprises qui recrutent sur ce territoire autour d’un café dans un cadre convivial et décontracté. France Travail et la Mairie d’Ensisheim organisent en partenariat avec le Réseau pour l’Emploi. Une quinzaine d’entreprises proposeront de nombreuses opportunités d’emploi dans les secteurs de l’industrie, le bâtiment, le commerce, l’animation, le service à la personne, l’insertion, le commerce, la restauration traditionnelle et collective. L’entrée est libre, avec ou sans CV
Lieu
Médiathèque d’Ensisheim située 7 rue de la Liberté.
68190 Ensisheim
Date
du 20 janvier 2026 à 9h00
au 20 janvier 2026 à 12h00