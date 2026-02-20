Forum Nos enfants et Ados EXTRA
Ce forum est dédié aux familles et pros concernés par des enfants et ados aux besoins particuliers. Diagnostique posé ou non, vous êtes les bienvenus ! Forum Nos enfants et ados EXTRA aux Besoins Particuliers© hertel virginie Forum Nos enfants et ados EXTRA aux Besoins Particuliers Qu'est-ce que les besoins particuliers? Lorsqu'un enfant fonctionne autrement ou a des besoins différent des la plupart des enfants de son âge. Lorsqu'il y a une maladie, un handicap moteur ou mental, visible ou invisible, ou bien un ou des troubles ... De nombreux enfants sont concernés par le TDAH, TSA, HPI, HPE, TCA, DYS, TOC, TOP... A vous parents, familles, professionnels... A tous ces enfants et ces ados qui ont des besoins spécifiques et souvent plus intenses ! On parlera : quotidien : organisation, planning, adaptation, scolarité, temps pour soi, famille… psychologique : hypersensibilité, trouver sa place, estime de soi, compréhension, soutien, répit physique : course contre la montre, soutien, épuisement, burn out, repos… Mais aussi des forces insoupçonnées et des compétences peu reconnues ainsi que des fausses croyances ! La différence est une richesse, c'est certain, elle nous pousse à nous améliorer, à nous adapter. Ce WE sera placé sous la bonne humeur, en honneur à nos enfants et ados EXTRAS ainsi qu’à toi parent / professionnel EXTRA ! Clin d’œil à la journée mondiale du bonheur : Et si nos différences étaient une chance de s’approcher un peu plus du bonheur ? Et pour passer un super we, des temps de détente, d'émerveillement et d'amusement : Samedi après-midi : Eveil musical pour les petits jusqu'à 6 ans ! Picoti Picota Voyage sonore : tout public Dimanche : Fanabriques : atelier LEGO de 5 à 99ans "qui va le plus loin?" et du vrac pour les créatifs ! Entrée libre Samedi : 10h - 12h; 14h - 18h Dimanche : 10h - 12h; 14h - 17h Salle Laurentia à Wintzenheim Réservation atlielier et conférence sur le site de la MJC du Cheval Blanc de Wintzenheim Infos : 07 83 32 52 55 lenvolee.positive@free.fr Organisé par la MJC du Cheval Blanc de Wintzenheim en partenariat avec L'Envolée Positive A très bientôt !
Lieu
68920 WINTZENHEIM
Date
du 28 mars 2026 à 10h00
au 29 mars 2026 à 17h00