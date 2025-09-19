Français content - Tristan Lucas
Tristan Lucas est un Français content. Oui, c’est un spécimen rare. Originaire de Caen, cet humoriste a plusieurs cordes à son arc : présent au festival de Montreux à plusieurs reprises, chroniqueur à la radio suisse, Tristan Lucas a fait plusieurs premières parties comme Mathieu Madenian, Thomas VDB, mais a aussi fait des tournées avec Aymeric Lompret ou Alexis Le Rossignol. Il nous embarque dans ce spectacle sur sa bicyclette pour un tour du monde de la bêtise humaine. Ça va parler voyages, Bobos, quête de sens ou musée des esclaves. Parce que oui, avec lui, on peut rire de tout ! Plein : 15€ | Réduit : 12€ | Moins de 17 ans : 10€
Lieu
68600 Vogelgrun
Date
du 11 avril 2026 à 20h00
au 11 avril 2026 à 21h10
Organisateur