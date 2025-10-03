Adèle Exarchopoulos et François Civil sont en couple et récemment Paris Match a annoncé qu’ils attendaient un enfant. Une rumeur que l'acteur dément avec force lors d'unentretien au Figaro. François Civil évoque des « photos volées » et une fausse information : « on se sent volés de moments de vie », déplore-t-il, trouvant « très dommage qu’un magazine s’abaisse à mettre en couverture une histoire dont tout le monde se fout ».

Devant de tels procédés, il encourage donc « les lecteurs de ce magazine à se désabonner ».