Le réalisateur est ruiné après l’échec de “Megalopolis” au box-office. Il a donc décidé de mettre aux enchères une montre FP Journe personnalisée aux enchères. Un exemplaire unique, dont le réalisateur avait lui-même participé à la conception. Il n'aura fallu que 11 minutes pour que l’objet trouve son nouvel acquéreur. La montre a été vendue 10,8 millions de dollars (9,27 millions d’euros) aux enchères.

Cette vente constitue le prix le plus élevé atteint pour une montre aux enchères aux États-Unis depuis la vente par Phillips de la Rolex de Paul Newman en 2017 plus de 17,7 millions de dollars (15,19 millions d'euros).