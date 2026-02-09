Une nouvelle personne âgée s’est fait détrousser via les réseaux sociaux et l’usage de l’IA. Marie-Paule a été victime d’un brouteur qui s’est fait passer pour l’animateur de France Télévision. Cette femme de 82 ans a perdu plus de 65.000 euros à cause de ce malfaiteur, qui a fait usage, comme il est souvent le cas lors de ces arnaques, de sentiments et de l’intelligence artificielle (IA) pour obtenir sa confiance. Le brouteur a notamment fait croire que Frédéric Lopez souffrait d’une maladie grave. Elle lui a alors envoyé de l’argent.

Pour qu'elle prenne conscience de l’arnaque, l’animateur lui a envoyé un message. « Je ne suis pas malade, je vais très bien. Je ne vous ai pas demandé d’argent. Je ne vous demanderai et je ne demanderai à personne de l’argent », a-t-il assuré.

Pour autant, la personne âgée ne compte pas porter plainte. Elle est désormais sous tutelle, et suivie par un psychologue pour l’aider à gérer son rapport avec la solitude et les réseaux sociaux.