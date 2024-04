Gad Elmaleh fait acte de contrition. Après six ans d'accusations de plagiat concernant certains de ses sketches, l'humoriste admet avoir parfois puisé son inspiration chez d'autres humoristes et exprime des regrets quant à sa gestion du scandale à l'époque. Il reconnaît avoir agi par facilité et admet qu'il aurait dû assumer pleinement le fait d'avoir, je cite, "piqué des vannes" aux humoristes américains. Gad Elmaleh avoue avoir été tourmenté par la crainte de perdre l'affection de son public.