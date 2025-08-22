Géobiologie, Sources et Ressenti à Soultz
L’association des Sourciers et Géobiologues d'Europe organise son salon à la MAB à Soultz les 4 et 5 octobre 2025 Organisé depuis 1996, il s’adresse à celles et ceux qui sont interpellés par nos disciplines pour montrer à un large public l’étendue de nos activités. • 7 conférences • 8 ateliers dynamiques • 3 ateliers permanents (SGE, vannerie, sculpteur) • Restauration bio sur place • 40 exposants de produits tournés autour de la géobiologie • Accès libre C’est un réel partage • D’expériences, • De pratiques, • D’informations • Et de convivialité, A la MAB, à Soultz Haut-Rhin • Les samedi 4 et dimanche 5 octobre 2025 de 10h à 18h. • Buvette et restauration sur place. • Entrée libre. • Tout le programme et dossier de presse disponibles sur www.sgeurope.org
Lieu
68360 Soultz
Date
du 4 octobre 2025 à 10h00
au 5 octobre 2025 à 18h00
Organisateur