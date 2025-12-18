L’acteur George Clooney annonce un virage surprenant dans sa carrière : il ne souhaite plus embrasser de femmes à l’écran. Alors qu’il est connu pour ses rôles de séducteurs, lui préfère désormais préserver son équilibre familial. Et donc il n’embrassera plus une autre femme que sa propre femme Amal. Peu importe le rôle qu’on lui proposera, peu importe le cachet qui ira avec.

George Clooney souhaite choisir des rôles plus cohérents avec son évolution personnelle.