George Clooney, sa femme Amal Clooney, et leurs enfants, les jumeaux Ella et Alexander, ont quitté Los Angeles pour une ferme en France. L’acteur explique ce choix. Il estime que ses enfants ont une «vie bien meilleure» en grandissant loin des projecteurs et surtout bien loin de Los Angeles et de la culture d'Hollywood.

L'acteur de 64 ans explique que la culture en France est très différente de celle des États-Unis, soulignant à propos des Français qu'«ils s'en fichent complètement de la célébrité». Il a ajouté au sujet de ses deux enfants âgés de 8 ans : «Je ne veux pas qu'ils se promènent avec la peur des paparazzis.»