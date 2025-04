Alors qu’elle fêtait ses 30 ans vendredi à New York avec son petit ami Bradley Cooper, Gigi Hadid est apparue splendide évidemment. Sa tenue a fait parler mais il y a surtout un détail qui a attiré l'attention: Une bague qu’elle arborait à l’annulaire gauche. Il n’en fallait pas moins pour alimenter les plus folles rumeurs concernant une possible union entre les deux tourtereaux.

Gigi Hadid n’a fait aucun commentaire, Bradley Cooper non plus !