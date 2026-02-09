Le rappeur Gims aura l’occasion de donner un concert pour la toute première fois de sa carrière ur la pelouse du stade Vélodrome. L'artiste a annoncé un concert exceptionnel à Marseille, le samedi 19 juin 2027, dans le cadre de son "Carpe Diem Tour". La révélation s'est faite via une bande-annonce où le rappeur se présente comme "le premier artiste parisien" à viser cette enceinte mythique de plus de 60 000 places.

Si ca vous intéresse la billetterie est ouverte. Les tarifs varient de 65 à 125 euros pour les gradins, 79 euros pour la fosse et 99 euros pour la fosse or.