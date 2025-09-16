Go! - Cie Corps In situ
GO!, c’est un jeu entre deux artistes qui se rencontrent, se cherchent et se défient à travers une chorégraphie martiale. À chaque nouvelle partie, ils apprennent à se connaître, se contrôler, se dépasser. GO ! est à la croisée de la danse contemporaine, des arts martiaux et numériques, où dans une chorégraphie imprégnée de la pratique martiale des artistes, ces univers se rencontrent et s’entremêlent pour créer un duo qui allie humour, précision du geste et beauté du mouvement, pour un moment hors du temps.
Lieu
68600 Vogelgrun
Date
du 21 janvier 2026 à 10h00
au 21 janvier 2026 à 10h45
Organisateur