Crédit: Wikimedia Commons by Meghan Roberts

Il y a quelques jours, DJ Khaled était présent à un match de boxe aux Etats Unis. Lors de la soirée, DJ Khaled est invité sur le ring pour mettre l’ambiance avec l’un de ses titres. Il a choisi le titre “All I Down Is Win” avec T-Pain et Ludacris pour mettre le feu mais apparemment le public présent n’a pas été très réceptif.