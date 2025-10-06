La chanteuse américaine Taylor Swift a sorti vendredi son 12e album "The Life of a Showgirl". Il est présenté comme une plongée dans les coulisses de la tournée de l'artiste, en pleine histoire d'amour avec son désormais fiancé, le footballeur américain Travis Kelce. Et cet album est déjà un succès commercial. Il a déjà battu des records de streaming, selon les plateformes dédiées.

Sur Spotify et Apple Music, l'album est devenu le plus écouté en une journée en 2025. Et sur Amazon Music, il a battu un record absolu d’écoute en une journée !

Et ce n’est pas tout : la chanteuse vient d'établir un nouveau record en devenant la première et seule artiste féminine à dépasser les 100 millions d’albums vendus, selon les chiffres certifiés par la Recording Industry Association of America