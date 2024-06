Crédit : Wikimedia Commons by Eva Rinaldi

En raison d’un problème technique, Chris Brown est resté coincé en suspension dans les airs lors d'un concert à Newark. Les câbles ne répondaient plus et l'aide a tardé à arriver, ce qui l'a contrarié. Malgré cela, Chris Brown a continué de chanter. Cependant, son visage a trahi sa colère lorsque des personnes sont enfin venues l’aider. À la fin du concert, il a déclaré au public qu'il était en colère et qu'il allait faire la lumière sur l'incident.